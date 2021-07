Tesla Model Y: Konfigurator für Österreich ist online

Der Online-Konfigurator zeigt alle Ausstattungsvarianten und Preise, die in Österreich verfügbar sind.

Vor einigen Tagen hat Tesla den europäischen Marktstart für das Model Y bekanntgegeben. Demnach wird das kompakte E-SUV des US-Autobauers ab Spätsommer auch in Österreich verfügbar sein.

2 Modelle in Österreich

So wird das Model Y in Österreich in 2 verschiedenen Varianten angeboten "Long Range" oder "Maximale Reichweite" sowie das Performance-Modell mit gesteigerter Leistungsfähigkeit. Die beiden Modelle gibt es mit 5 verschiedenen Lackierungen und 2 verschiedenen Farbpaletten für die Innenausstattung.

Als Serienausstattung ist der Basis-Autopilot mit an Bord. Der "Enhanced Autopilot" mit kostet 3.800 Euro extra, die Option mit der Bezeichnung "Volles Potenzial für autonomes Fahren" kommt auf zusätzlich 7.500 Euro. Das Modell mit einer dritten Sitzreihe ist in Österreich vorerst nicht verfügbar.