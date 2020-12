Mercedes teast Elektroauto EQS: Luftfilter wie im OP-Saal

Mercedes zufolge hat die spezielle Filteranlage (PM2.5), die zudem als erste im Automobil-Sektor über eine Zertifizierung nach dem Standard "DIN EN 1822" verfügt, nur deswegen Platz, weil kein klassischer Verbrennungsmotor verbaut werden muss.

8 Elektroautos geplant

Schon zuvor war bekanntgeworden, dass Mercedes in den kommenden zwei Jahren 8 reine Elektroautos der EQ-Reihe auf den Markt bringen will. Für das erste Halbjahr ist der Anlauf des Mercedes-Benz-Flaggschiffs EQS in der neuen "Factory 56" in Sindelfingen geplant, in der zweiten Jahreshälfte folgt der EQE - zunächst in Bremen und wenig später dann auch in Peking.

Dritter Modell-Neuanlauf 2021 soll der Kompaktwagen EQB sein, der im ungarischen Kecskemét sowie ebenfalls in Peking gebaut wird. Für 2 weitere Modelle - die SUV-Varianten von EQS und EQE - plant Daimler den Produktionsanlauf für 2022 in Tuscaloosa in den USA.