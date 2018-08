Mercedes zeigt erstes vollelektrisches Serienmodell im September

Der vollelektrische Mercedes-SUV "EQC" wird am vierten September bei einem Event in Stockholm erstmals vorgeführt, wie engadget berichtet. Bei dem E-Auto handelt es sich nicht um ein Konzept, sondern um das erste elektrische Serienauto von Mercedes. In einem Tweet hat Daimler die Präsentation angekündigt und ein erstes Bild gezeigt, auf dem allerdings nur ein Scheinwerfer mit einem Teil der Front des Autos zu sehen ist.