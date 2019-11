Microsoft Edge bekommt einen neuen Look

Microsofts Browser Edge bekommt einen neuen Anstrich. Der Browser basiert auf Chromium, einer Open-Source-Variante von Googles Chrome Browser. Bisher hatte der Look stark an den Internet Explorer erinnert.

Digitale Schnitzeljagd

Das neue Logo wurde allerdings nicht einfach in einer schnöden Pressemitteilung präsentiert. Es war Teil einer Schnitzeljagd, die in der Canary-Version, also einer "Insider"-Version, des Browsers spielbar war. The Verge Redakteur Tom Warren dokumentierte seine Schatzsuche auf seinem Twitterkanal.