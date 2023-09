Wie bekomme ich günstig MS Office?

Microsoft hat seine Software-Produkte wie viele andere inzwischen als Abo-Service verpackt. Eine einmalige Lizenz kaufen und das Produkt dann für immer besitzen ist für die neuesten Produkte von Microsoft 365 keine Option mehr.

Ganz am Ende ist der Handel damit aber noch nicht. Wir geben euch einen Überblick, was Microsoft 365 ist, woher ihr Lizenzen für ältere Office-Produkte bekommt, was sie kosten und was sie können.

Microsoft 365

Das aktuelle Office-Angebot umfasst mehrere Abo-Stufen. Die Microsoft-Webseite ist allerdings ziemlich überladen und man verliert schnell den Überblick, was man für sein Geld bekommt. Deshalb haben wir euch das in aller Kürze zusammengefasst:

Kostenlos: Die grundlegenden Web-Versionen der sogenannten Produktivitäts-Apps und -Tools (Word, Excel, Powerpoint, Outlook und OneNote) sind kostenlos. Sie sind leicht abgespeckt, wer aber wirklich einfach nur etwas aufschreiben, etwas berechnen oder eine einfache Präsentation damit machen möchte, wird nicht mehr brauchen. Benötigt wird dafür ein Microsoft-Konto. Dann kann man online darauf zugreifen und sie nutzen (mehr dazu hier). Vergleichbar ist das etwa mit Google Docs. In der kostenlosen Variante erhält man 15 GB Cloud-Speicher für Outlook und zusätzlich 5 GB Speicher für Dateien wie Fotos und Dokumente.

Basic (2 Euro /Monat): Der Tarif fürs schmale Geldbörsl umfasst 100 GB an Cloud-Speicher im OneDrive. In Kombination mit den kostenlosen Produktivitäts-Tools kann man damit die gesamte Arbeit in die Cloud verlegen.