KI für Microsoft Office kostet 35 Dollar pro Monat extra

Wer die KI in der Office-Suite für den Business-Alltag nutzen möchte, muss monatlich draufzahlen.

Microsoft hat mit dem KI-basierten Chatbot für Bing voll ins Schwarze getroffen, weil dieser direkt in eine Suchmaschine integriert wurde. Während der KI-Chatbot für Privatpersonen kostenfrei nutzbar bleiben soll, wird er für Business-Kund*innen bald extra kosten.

5 US-Dollar pro Monat und pro Nutzer*in soll der Preis dafür sein, allerdings gibt es dazu auch Datenschutz inklusive. Das bedeutet, dass das, was man in den Chatbot eingibt, nicht für das KI-Training herangezogen wird und die Daten geschützt bleiben.

Office-Suite: Daten sind geschützt

Microsoft plant die KI auch in seine Office-Suite Microsoft 365 zu integrieren. Die KI kann dann Inhalte aus E-Mails, Teams-Meetings, Kalendereinträgen, Chats oder Dokumenten analysieren. Damit lassen sich Zusammenfassungen von Meetings erstellen, E-Mail-Anschreiben oder automatisierte Kalender-Reminder.

Diese Daten sind bei Unternehmen natürlich häufig vertraulich und sollten geschützt sein. Das sichert Microsoft für Unternehmenskund*innen, die die KI in der Office-Suite nutzen möchten, zu. Auch diese Daten werden nicht zum Training verwendet oder an Microsoft geschickt, heißt es in einem Bericht von golem.de.

➤ Mehr lesen: "Copilot für die Arbeit": Microsoft integriert KI in Word und andere Dienste

So viel kostet die KI-Integration extra

Doch die Nutzung der KI in der Office-Suite hat ihren Preis: 30 US-Dollar pro Monat verlangt Microsoft dafür extra. Zusammen mit dem Bing-Chat, der eben noch einmal 5 Dollar pro Nutzer*in extra kostet, sind das 35 US-Dollar. Erworben werden kann dieses Paket für die Mitgliedschaften Microsoft 365 E3, E5, Business Standard und Business Premium. Europa-Preise sind vorerst noch nicht bekannt.

Derzeit ist es fraglich, wie viele Unternehmenskund*innen diese neue KI-Funktionalität nutzen werden, denn der wirkliche Mehrwert muss erst erprobt werden. Kann die KI Mitarbeiter*innen entlasten, oder lassen sich damit Personalkosten senken? Wie wird sich der Arbeitsalltag in Unternehmen dadurch verändern?

Microsoft selbst gibt an, dass sich dadurch unliebsame Aufgaben automatisieren lassen, die die Interaktion mit Kund*innen betrifft. Beworben wird die KI vor allem mit ihrer Fähigkeit, Teams-Besprechungen zusammenzufassen - und so Zeit zu sparen, die man nicht mehr zuhörend in Konferenzen verbringen muss.

➤ Mehr lesen: So kannst du das "neue Bing" mit ChatGPT nutzen