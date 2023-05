Microsoft bringt neue Bing-Features raus, auch für KI-Co-Piloten

Bing-Chats mit dem KI-Co-Piloten können künftig am Handy begonnen und am PC fortgesetzt werden.

Microsoft arbeitet mit Bing und dem integrierten KI-Co-Piloten, der auf ChatGPT basiert, gerade hart daran, den Markt weiter im Rekordtempo zu erobern. Jetzt hat Microsoft jede Menge neue Features veröffentlicht, um ihr Produkt weiterhin so attraktiv wie möglich für neue Nutzer*innen zu machen. Den Google hat zwar (noch) die Reichweite, aber Microsoft die funktionierende Integration von ChatGPT in der Suche. Bing selbst gibt an , 8x mehr tägliche Downloads seit dem Launch des „neuen Bing“ mit dem KI-Co-Piloten zu verzeichnen im Vergleich zu vorher.

Chat-History über mehrere Geräte hinweg

Zu den neuen Features, die diese Woche für alle verfügbar gemacht werden sollen, zählt etwa die Chat-History über mehrere Geräte hinweg. Wer etwa ein Gespräch mit Bings KI-Co-Piloten am Handy anfängt und es später am PC fortsetzen wollte, hatte bisher Pech. Microsoft ermöglicht nun, dass das Gespräch auf einem anderen Gerät fortgesetzt wird. Dazu ist es allerdings notwendig, die Geräte miteinander zu verknüpfen. Das geschieht, ähnlich wie bei WhatsApp, über einen Scan des QR-Codes am PC-Bildschirm der Bing-App. Danach kann man einen Chat fortsetzen. Das bedeutet auch, dass der Wissensstand, den man der KI „antrainiert“ hat, beibehalten wird.

Homescreen mit Widgets für iOS und Android

Ein weiteres neues Feature betrifft den Homescreen auf iOS- und Android-Geräten. Es ist jetzt möglich, mit einem Widget Bing am Homescreen zu fixieren und über diesen Weg eine neue Frage zu stellen, berichtet Mashable.

Kontextbezogene Fragen möglich

Eine weitere Neuerung betrifft den Edge-Browser. User*innen werden künftig auch im Bing-Chat kontextbezogene Fragen stellen können zu der Website, die sie im Browser gerade geöffnet haben. Ein Beispiel: Wer sich etwa gerade ein Rezept eines neuen Gerichts anzieht, kann im Bing-Chat fragen, was für ein Wein am besten dazu passt. Laut Microsoft sei dieses Feature besonders häufig nachgefragt worden, heißt es.

Visuelle Suchergebnisse im Browser

Das KI-System auf dem Microsoft-Suchportal Bing oder im Microsoft-Browser Edge soll bald auch visuelle Suchergebnisse liefern. So erhalten Anwender*innen bei der Suche nach der richtigen Schwungtechnik beim Skifahren nicht nur eine Textantwort, sondern auch ein dazu passendes Video.

Fragen an Bings KI im Skype-Gruppenchat

In der Skype-App wird die neue Bing-Suche mit KI-Pilot ebenfalls stärker in den Vordergrund gerückt. Sie soll nun auch in Gruppen-Chats zur Verfügung stehen, so dass man gemeinsam mit seinen Freund*innen mit der KI-Suche über „neue Ideen“ brainstormen kann.