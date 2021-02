Handy mit 2 Displays: Microsoft bringt Surface Duo nach Europa

Während Smartphone-Hersteller wie Samsung, Motorola oder Huawei auf faltbare Displays setzen, schlug Microsoft mit dem Surface Duo einen anderen Weg ein. Das klappbare Gerät verfügt über 2 getrennte Displays, die mit einem Scharnier miteinander verbunden sind. Erstmals angeteasert wurde das Handy im Herbst 2019, in den USA wird es seit September 2020 verkauft. Nun kommt es auch nach Europa.

Wie Microsoft am Donnerstag bekannt gab, wird das Surface Duo ab 18. Februar in mehreren europäischen Ländern verkauft, unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Das exotische Smartphone gibt es in zwei Varianten: Mit 128 GB Speicher für 1.549 Euro sowie mit 256 GB Speicher für 1.649 Euro (jeweils UVP).

In Österreich wird es offiziell nicht vertrieben, ob oder wann es hierzulande so weit sein wird, wollte Microsoft auf Anfange der futurezone nicht verraten. Durch die Verfügbarkeit in Deutschland kann man aber davon ausgehen, dass das Surface Duo auch in Österreich bald als Grauimport erhältlich sein wird.