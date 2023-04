So kurios der Fehler klingt, geht es doch um die englische Version des Betriebssystems, so einleuchtend ist die Erklärung. Nutzer*innen, die statt der US-Variante die Sprachausgabe en/GB für Großbritannien ausgewählt haben, sehen statt ZIP das Wort "Postcode".

In den USA wird das Wort "Postleitzahl" mit ZIP-Code übersetzt, in Großbritannien heißt es Postcode. Es liegt also nahe, dass das System bei der Übersetzung von US- zu britischem Englisch einen Fehler gemacht hat.