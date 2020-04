Microsofts AirPods-Alternativen kommen im Mai

Die Apple AirPods und die Samsung Galaxy Buds bekommen nun Konkurrenz von Microsoft. In nur wenigen Tagen – in vielen europäischen Ländern voraussichtlich am 6. Mai – kommen die Surface Earbuds gemeinsam mit den neuen Surface Tablets auf den Markt.

Laut Winfuture wird sich der Preis auf 199 Euro belaufen und liegt damit zwischen den Galaxy Buds+ und den Apple AirPods Pro. Wie auch bei den Konkurrenten handelt es sich dabei um drahtlose Bluetooth-Kopfhörer. Unterstützt wird die Bluetooth Version 4.2.