Microsofts neue Tastaturen haben eine eigene Emoji-Taste

Tasten-Shortcuts sind derzeit noch nicht vorgesehen – also Emoji-Taste + K macht nicht den lachenden Kackhaufen, der in der internen Kommunikation in einigen Büros durchaus häufiger Verwendung findet. Vielleicht reicht Microsoft noch einen Patch dafür nach.

Die Office-Taste ist gleich neben der Emoji-Taste und ersetzt die Fn-Taste. Drückt man sie wird die Windows 10 Office App geöffnet, die als Hub für die einzelnen Office-Programme dient. Zusätzlich gibt es Shortcuts. Office-Taste + W öffnet etwa Word, Office-Taste + P öffnet Powerpoint.