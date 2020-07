Microsofts Smartphone Surface Duo steht kurz vor dem Start

2019 stellte Microsoft erstmals sein neues Smartphone vor, das erste seit dem Ende des Windows Phones. Es hat zwei Displays, die mit einem Scharnier verbunden sind. Statt einem eigenen Betriebssystem wird nun auf Android gesetzt, wenn auch eine stark angepasste Variante.

Ursprünglich war ein Marktstart zum Weihnachtsgeschäft 2020 geplant. Nun könnte das Gerät aber viel früher in den Handel kommen. Wie The Verge berichtet, ist das Gerät seit kurzem bei der US-amerikanischen Behörde Federal Communications Commission (FFC) und bei der Bluetooth SIG Zertifizierung gelistet. Diese Eintragungen erscheinen in der Regel wenige Wochen vor dem Launch der Geräte.