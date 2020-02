Surface Duo geleakt: Video zeigt Microsofts Handy mit zwei Displays

Das neue Microsoft Klapp-Handy Surface Duo wurde erstmals in Aktion gesichtet. Ein aufmerksamer Fahrgast hatte die Szene in einem Zug in Vancouver aufgenommen. Mit dem im Oktober erstmals vorgestellten Gerät kehrt Microsoft nach dem Tod des Windows Phones auf den Smartphone-Markt zurück. Im Video werden die verschiedenen Modi gezeigt, mit denen das Android-Gerät bedient werden kann.