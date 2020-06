Mit Android 3.0 gegen das iPad 2

Noch ist Apple mit dem iPad die überragende Nummer eins auf dem Tablet-Markt, doch spätestens seit der Consumer Electronics Show ( CES) Anfang Januar ist klar: Eine Lawine an neuen Touchscreen-Computern der unterschiedlichsten Hersteller rollt auf uns zu. Höchste Zeit also für Google, sich in den Markt einzumischen.

Seit kurzem haben Software-Entwickler Zugriff auf die neuen Funktionen, die Android 3.0 mit sich bringt. Bald schon sollen die ersten Tablets mit Honeycomb auf den Markt kommen. Im Rahmen des „ Mobile World Congress“ in Barcelona haben alle großen Hersteller erste Honeycomb-Geräte präsentiert.

Neuer Look

Die Neuerungen der Android-Version 3.0 sind vielfältig: So wurde beispielsweise die Oberfläche komplett überarbeitet, um auch für Tablets geeignet zu sein – größere Symbole sollen für eine leichtere Navigation sorgen. Die Navigation zwischen den Homescreens wird bei Honeycomb dreidimensional dargestellt, der Look der Homescreen-Widgets wurde komplett überarbeitet. Auch der Browser wurde angepasst und ähnelt nun stark einem Desktop-Browser. Auch Multitasking-fähig ist die neue Android-Version, so kann einfach zwischen laufenden Anwendungen hin und her gewechselt werden.

Die Aussicht auf Erfolg ist für Google mit seinem Tablet-Betriebssystem nicht schlecht. In vielen Punkten steht es den etablierten Apple-Produkten um nichts nach. Hinzu kommt die Offenheit für potenziell alle Hardware-Hersteller.

Konkurrenten

Nicht nur Google rüstet für den Tablet-Markt auf. HP versucht mit webOS, Nokia mit Meego, BlackBerry mit QNX und Microsoft mit Windows 7 mitzumischen. Aus heutiger Sicht stehen die Erfolgschancen für Android aber am besten – die meisten neuen Tablets sollen auf Honeycomb laufen. Stärkster Mitspieler dürfte das BlackBerry Playbook mit dem hauseigenen Betriebssystem QNX werden. Bisher konnte BlackBerry-Hersteller RiM mit seinem Tablet unter allen Neuvorstellungen am ehesten überzeugen. Allerdings ist die QNX-Plattform von einer App-Vielfalt wie bei iPad oder Android derzeit weit entfernt.

Ice Cream Sandwich

Bei Smartphones kommt aktuell Android 2.3 zum Einsatz, für Tablet-Computer hat Google Android 3.0 entwickelt, das jedoch nicht für Handys vorgesehen ist. Das Verwirrspiel der Versionsnummern soll mit der nächsten Version ein Ende haben: Google-Chef Eric Schmidt, noch bis April im Amt, sagte am Mobile World Congress, dass die derzeit in Entwicklung befindliche Android-Version 4.0 mit dem Codenamen „Ice Cream Sandwich“ auf beiden Geräteklassen laufen wird. Sie soll – voraussichtlich Ende 2011, Anfang 2012 – die Lücke schließen und sowohl auf großen wie auch kleinen Geräten eine idente Bedienung garantieren. App-Entwickler müssten dann nicht mehr separat programmieren.