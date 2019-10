Mit Cybershoes wie Spider-Man durch virtuelle Welt schwingen

Die kann man mithilfe der Spinnennetze, die es immer wieder durch das Verschränken der Arme hinter den Kopf, aufzuladen gilt, lahmlegen. Ein aufregendes Unterfangen, bei dem man innerhalb weniger Minuten schon ins Schwitzen kommt. Die Motion Sickness bleibt aber zum Glück aus. Die Verfolgungsjagd auf den Cyberschuhen erfolgt einwandfrei ohne Rucker, Blick- und Bewegungsrichtung sind voneinander getrennt.

Für die Richtungsverfolgung benötigen die Schuhe kein externes System, sie erfolgt im Gerät über integrierte Gyroskope sowie Rollen – das Tracking ist analog: Dadurch wird eine hohe Genauigkeit auch bei kleinen und schnellen Schritten erzielt. Das merkt man. Aufgrund der Echtzeit-Bewegung könnte der eine oder andere Spieler etwas "Eingewöhnungszeit" benötigen.

Kalorienverbrauch gemessen

Laut Bieglmayer sind die Cyberschuhe aber mehr als ein Gaming-Tool: "Cybershoes können in Zukunft vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise für Schulungen und in der Planung von industriellen Anlagen, für die Physiotherapie kranker und älterer Menschen oder die Voransicht von Bau- und Architekturentwürfen." Sie eignen sich aber auch für Fitness-Gaming, denn Körpereinsatz und Fitnessaufbau seien gut ausbalanciert und die Spieler ständig in Bewegung. „Wir fangen auch mit der Messung der Entfernung an, die der Spieler insgesamt zurückgelegt hat“, sagt er. Zusätzlich wird die verbrauchte Kalorienzahl gemessen.

Best Hardware Award

Der Prototyp wurde erstmals auf der Spielemesse gamescom im vergangenen Jahr präsentiert. Und er hat gefallen: Cybershoes wurde für den Best Hardware Award nominiert. Bei der von CONDA sowie Pioneers Ventures Anfang 2019 durchgeführten Start-up Challenge belegte Cybershoes den 2. Platz und konnte eine Investition in Höhe von 25.000 Euro an Land ziehen.

Insgesamt hat das Start-up laut CFO Doris Bauer-Posautz seit vergangenem Jahr mehr als eine Million Euro eingesammelt. Seit 10. September kamen im Zuge der CONDA-Kampagne zudem über 180.000 Euro dazu, womit die nächste Charge finanziert werden soll. „Mit dem Funding-Ziel in Höhe von 300.000 Euro wollen wir die Weichen für eine einfachere Skalierung der Produktion stellen. Gleichzeitig soll die Kompatibilität mit gängigen Konsolen und neuesten VR-Headsets verbessert werden“ erklärt Bieglmayer.

Wer in das Unternehmen investieren will, kann dies bereits ab 100 Euro. Je nach Investitionshöhe erhalten Anleger Prämien oder können Cybershoes in Wien testen.