A1-Diskonter Bob startet mit 5G

Immer mehr virtuelle Mobilfunker bieten den neuen Mobilfunkstandard 5G an. Der jüngste im Bunde ist der A1-Diskonter Bob.

So hat der Flaggschiff-Tarif Flex Bob Unlimited um 18,90 Euro im Monat nun 5G-Unterstützung. Er bietet unlimitierte Daten (24 GB in der EU) bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit Down- bzw. 50 Mbit im Upload. Zudem gibt es 5.000 Min/SMS in alle Netze.

Die Tarife Flex Bob und Mini Bob kommen noch ohne 5G, genauso wie alle Internet-Tarife des Providers. Es ist jedoch davon auszugehen, dass besonders bei letzteren eine 5G-Option nicht mehr lange auf sich warten lässt.

5G bei anderen Diskontern

Bereits vor einigen Wochen ist 5G beim anderen A1-Diskonter Yesss gestartet. Dort kann man den Mobilfunkstandard für die Tarife Classic, Complete L & Complete XL um 5 Euro zusätzlich pro Monat aktivieren.

Die anderen Diskont-Mobilfunker, die derzeit 5G im Portfolio haben, sind HoT im Magenta-Netz, Spusu im Drei-Netz sowie GeOrg und RedBull Mobile im A1-Netz.