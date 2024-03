SMS von Drei: Handy wird in wenigen Tagen nicht mehr funktionieren

Bis Ende 2024 steht UMTS/3G in Österreich nicht mehr flächendeckend zur Verfügung. Das heißt, dass manche Handys dann nicht mehr wie gewohnt funktionieren , sofern sie nicht den neueren Standard 4G unterstützen. Für alle, die solche Geräte verwenden, ist das also ein wichtiger Hinweis.

“ WICHTIG! Letzte Erinnerung ” heißt es in einer SMS , die derzeit an einige Drei-Kund*innen verschickt wird. Und weiter liest man: “Steigen Sie bitte jetzt auf ein neues Handy um! Ihr derzeitiges Gerät ist veraltet und wird in wenigen Tagen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt funktionieren.”

An sich verschickt Drei die Nachricht nur an Kund*innen, die tatsächlich ein Nicht-4G-fähiges Telefon nutzen, wie es auf Anfrage der futurezone heißt. Der Provider weiß durch die Übermittlung von Konfigurationsdateien, welche Art Gerät sich in seinem Netz anmeldet und kann danach filtern. Das ist jedoch nicht völlig treffsicher.

“Aufgrund von unterschiedlichen Software- bzw. Handy-Versionen kann es in Einzelfällen zu Streuverlusten kommen”, erklärt Drei den Umstand, dass auch Kund*innen mit aktuellen Geräten die Nachricht bekommen.

Kundenservice kontaktieren

“Mit den erwähnten Nachrichten wenden wir uns an Kunden, die davon potenziell betroffen sind, aber mit einem Wechsel auf ein VoLTE-fähiges Gerät weiterhin gutes Service erwarten können. Ziel ist, dass die Nutzererfahrung unserer Sprachtelefonie-Kunden so gut wie möglich bleibt, sowohl für Sprachtelefonie als auch für die Datennutzung am Handy”, erklärt Drei in der schriftlichen Anfragebeantwortung weiter. “Am besten, es wenden sich Kunden, die die zitierte Nachricht erhalten, an das Drei Serviceteam – auch um das bisher nicht genutzte VoLTE eventuell zu aktivieren oder auf ein besseres Endgerät upzugraden”, so der Provider.

Die Kritik, dass es durch das Versenden der Nachrichten zu Verunsicherungen kommt, will Drei nicht gelten lassen. “Die SMS-Informationen sind meist generisch gehalten, haben keine Marketingcharakter und verweisen auf den Fachhandel und unsere Drei Shops”, so Drei.

Die User*innen auf Reddit sehen das nicht so. Zwar wird tatsächlich in der SMS der “Fachhandel” erwähnt, allerdings endet die Nachricht mit: “Informationen und Handy-Angebot finden Sie auf www.drei.at/Handywechsel Ihr Drei Service Team”. Sie werfen Drei vor, bewusst die User*innen zu verunsichern, damit diese gleich online ein neues Smartphone bei Drei kaufen.

Wenig Betroffene

Für die meisten Mobilfunkkund*innen hat die Abschaltung jedenfalls keine Konsequenzen. So unterstützen alle modernen Smartphones die Nachfolgegenerationen sowie den früheren 2G-Standard, der bestehen bleibt.

Das erste iPhone mit 4G-Unterstützung war das iPhone 5, das im September 2012 vorgestellt wurde. Das erste Samsung-Galaxy-Handy war das Galaxy S II LTE, das im September 2011 angekündigt wurde. Wenn das eigene Handy also nicht gerade 10 Jahre alt ist, kann man davon ausgehen, dass 4G mit an Bord ist.

Ältere Handys sollte man allein aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwenden. Die Anzahl sehr alter Smartphones, die noch in Verwendung sind, wird vom FMK österreichweit auf weniger als 2 Prozent geschätzt.

SIM-Karten-Check

Während jedes einigermaßen aktuelle Handy 4G-fähig ist, könnte es vielleicht sein, dass manche Uralt-SIM-Karten der Provider die neuen Standards nicht unterstützen. Bei Drei muss man die SIM offiziellen Angaben zufolge nur tauschen, wenn die derzeitige SIM nicht die passende Größe für das neue Handy hat, wie es heißt.

Auf der sicheren Seite ist man bei A1, sofern die Seriennummer der SIM mit “A56…” oder höher (also z. B. A57) beginnt. Bei Magenta sind alle SIMs 4G bzw. 5G fähig, die ein “Magenta”-Logo aufgedruckt haben. Haben sie ein “T-Mobile”- oder “T”-Logo, müssen sie eine Seriennummer haben, die mit “06” bis “24” beginnt. Hat man eine SIM, die dem nicht entspricht, kann sie kostenlos getauscht werden.