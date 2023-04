Was österreichische Mobilfunkkunden mit ihrem Smartphone machen

Fragt man die Menschen in diesem Land, was sie mit dem Smartphone machen, werden der Chatdienst Whatsapp (87 Prozent), Fotografieren (83 Prozent) und die Weckerfunktion (68 Prozent) am häufigsten genannt. Nur 2 Prozent gaben an, mit dem Handy ausschließlich zu telefonieren, zeigt eine Befragung des Forum Mobilkommunikation (FMK). „Das Smartphone ist das Schweizer Messer unseres modernen Lebens“, sagte FMK-Geschäftsführerin Margit Kropik. Telefoniert wird mehr als vor Corona.

23,7 Milliarden Minuten telefoniert

Nach einem coronabedingten Rekord im Jahr 2020 sind die Gesprächsminuten zwar wieder zurückgegangen, lagen 2022 mit 23,7 Milliarden aber um 1,4 Milliarden über der Zeit vor Corona (2019). Grund hierfür sei der Trend zu mehr Homeoffice, der die Leute auch für die Arbeit zum Smartphone greifen lässt.

Auch die Zahl der aktiven SIM-Karten stieg von 20,8 Millionen im Jahr 2021 auf 24 Millionen im Vorjahr, was auch mit einer stetig steigenden Anzahl von SIM-Karten in Tablets und Laptops zu tun habe, so FMK-Präsident Volker Libovsky am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.