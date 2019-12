Nächstes faltbares Samsung-Handy wird wesentlich billiger

Keine Details zur Technik

Das bauähnliche Motorola Razr wird in den USA 1.500 US-Dollar kosten, was den niedrigen Preis des Samsung-Handys unwahrscheinlich wirken lässt. Da noch keine technischen Details des Klapp-Falt-Phones bekannt sind, kann nur vermutet werden, wie Samsung es schaffen könnte, den Preis so niedrig zu halten. Möglich wäre, dass es sich technisch nur um ein Mittelklasse-Gerät handelt.

Denkbar wäre auch, dass das Smartphone nur in einer limitierten Stückzahl verkauft wird und Samsung mit geringem bis keinem Gewinn kalkuliert. Es wäre dann eine Demonstration um zu zeigen, dass die Falt-Technik verlässlich ist und in Zukunft leistbar sein wird. Samsungs erstes Smartphone mit faltbarem Display, das Galaxy Fold, war nicht nur teuer, sondern hatte auch mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen.