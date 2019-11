Motorola Razr: Klapp-Handy mit faltbarem Display präsentiert

Das Innenleben

Beim Prozessor setzt Motorola auf einen Snapdragon 710, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher beträgt 128 GB. Der Akku hat eine Kapazität von 2510 mAh und kann mit bis zu 15 Watt geladen werden.

Einen herkömmlichen Einschub für eine SIM-Karte oder eine microSD-Karte sucht man vergeblich. Das Razr verfügt einzig und allein über eine eSIM. Das Gewicht beträgt 205 Gramm. Beim Betriebssystem kommt Android 9 zum Einsatz.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Motorola Razr ist ab Dezember in ausgewählten Märkten Europas verfügbar. In Deutschland erfolgt der Markstart des schwarzen Modells im ersten Halbjahr 2020. Wann und ob es in Österreich in den Handel kommen wird, ist unklar.

In den USA wird es zu einem Preis von 1500 Dollar verkauft. Darüber, wie viel das Razr in Europa beziehungsweise Österreich kosten wird, gibt es noch keine Angaben.