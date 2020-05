Nächstes Nexus vermutlich mit Fingerprint-Sensor und USB-C

Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O in San Francisco hat Google einen Vorgeschmack auf das kommende Android M gegeben. Neben Neuheiten, die die Software betreffen, sollen mit dem neuen Android auch einige Hardware-seitige Neuerungen kommen. So werden mit der neuen Android-Version Fingerprint-Sensoren und USB-Ports des neuen Typ-C nativ unterstützt.

Da zwei neue Nexus-Smartphones im Herbst dieses Jahres erwartet werden und auch Android M zur gleichen Zeit verfügbar werden soll, lassen die neuen Android-Features erste Hinweise auf die Eckdaten der neuen Nexus-Smartphones zu. Demnach werden sie mit einem Fingerprint-Sensor und einem neuen USB-C-Port kommen. Ähnlich wie bei Apples-Bezahlservice könnte damit auch bei Android Pay der Fingerabdruck des Nutzers zur Verifizierung dienen.

Während der Präsentation sagte Google-Manager Dave Burke als er über die Unterstützung von USB-C sprach: "Coming to a device near you soon". Ein Nexus-Smartphone mit USB-C-Port würde wohl endgültig den Vormarsch des neuen USB-Standards beflügeln.