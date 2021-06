Google zeigt neues Android M

Neue Funktionen

Eine weitere Neuerung in Android M ist auch, wie Apps miteinander verknüpft werden können. Apps können direkt zu anderen Apps verlinken, ohne, dass der Nutzer gefragt wird, mit welcher App der jeweilige Link geöffnet werden soll. Ein Link zu Twitter öffnet in Zukunft also automatisch die Twitter-App, ohne dass der Anwender das in einem entsprechenden Dialog so einstellt.

Android Pay

Neue Details gab es auch zu Googles Zahlungs-Service Android Pay zu erfahren. Mit dem Dienst können Nutzer per NFC in Shops zahlen, die das Service unterstützen. Genutzt werden kann es mit verschiedenen Kreditkarten an 700.000 verschiedenen Standorten. Eine Verifizierung kann wahlweise auch per Fingerabdruck erfolgen, sofern das jeweilige Endgerät das unterstützt.

Mehr Akku

Android Wear

Auch beim Wearable-Betriebssystem Android Wear gab es einige Neuigkeiten zu berichten. So wird es in Zukunft einige neue Funktionen und Apps auf den Smartwatches geben. Man wird etwa ein Uber-Taxi direkt vom Handgelenk aus rufen können oder mit der Ford-App sehen, wo man sein Auto geparkt hat. Abgesehen davon hat Google in erster Linie die Features nochmal präsentiert, die bereits mit dem letzten Update publik geworden sind .

Brillo

Google Now

Ausgebaut wird auch Googles Software Google Now, die aktuelle Informationen genau dann einblenden soll, wenn man sie braucht. In verschiedenen Situationen brauche man verschiedene Dinge. Je besser Google diesen Kontext versteht, desto besser sind die Infos, die man dazu geliefert bekommt. Dadurch kann es Google Now auch gute Antworten liefern und richtige Aktionen setzen. Wenn man etwa am Flughafen landet, soll Google Now in Zukunft die Möglichkeit bieten, automatisch ein Uber-Taxi zu bestellen.

Mit Now On Tap soll Google Now außerdem in Zukunft prominenter in das System integriert werden. Die Funktion wird erstmals in Android M integriert sein. So erkennt Android in Zukunft den Kontext, in dem man sich gerade befindet. Als Beispiel brachte Google, dass man in der Musik-App gerade Skrillex hört und dann fragen kann: „Wie ist sein richtiger Name?“. Da das Handy weiß, dass man gerade Skrillex hört, liefert es genau diesen Namen. Ein anderes Beispiel ist, dass man gerade ein E-Mail liest, in dem ein bestimmter Film erwähnt wird. In diesem Fall soll Google Now mit einem Tastendruck Informationen zu genau diesem Film liefern.