Nembot ist ein “pandemiesicheres” selbstfahrendes Auto

Das Designstudio Manyone hat das Konzept für den Nembot vorgestellt. NemBot steht für Non-Emergency Medical Robots (Medizinische Roboter für Nicht-Notfälle).

Manyone bezeichnet das Kleinfahrzeug als „pandemic-proof“, also pandemiesicher. Die Idee ist, dass der Kleinwagen kurze Strecken autonom fährt.

Der modulare Transportraum ist abgeschottet. Er ist groß genug für ein Krankenbett, einen Sitzbereich für eine Person oder eine Person im Rollstuhl. In Innenraum können auch UV-Lichter zur Desinfektion angebracht werden. So kann sich etwa nach dem Transport einer isolierten Person das Auto selbst desinfizieren, während es an der Ladestation steht und auf den nächsten Einsatz wartet.