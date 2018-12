Netflix und Amazon Prime: Die neuen Serien und Filme im Dezember

Der Winter ist da, und spätestens jetzt sind Abende auf der heimischen Couch deutlich reizvoller als ein Ausflug in die kalte Welt außerhalb der eigenen vier Wände. Da trifft es sich recht gut, dass Amazon und Netflix wieder neue Filme und Serien im Programm haben. Einige davon sind bereits zum Monatsanfang veröffentlicht worden, andere erscheinen im Lauf des Dezembers oder überhaupt erst zu den Feiertagen als familienfreundliche Beschäftigung zu Weihnachten.

In punkto Serien ist besonders erwähnenswert, dass die preisgekrönte Amazon-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ am 5. Dezember in die zweite Staffel startet. Netflix hat bereits jetzt „Deadpool“ im Programm, am 7. Dezember folgt der Kultfilm „The Big Lebowski“. Ebenfalls auf Netflix gibt es ein Weihnachtsspecial zu "Sabrina" - diesmal hoffentlich ohne Rechtsstreit mit Satanisten.