Netflix gibt zu, dass Statue in Sabrina von Satanisten geklaut war

Über die weiteren Details des Vertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Die satanische Gruppe hatte Netflix unter anderem angedroht, die Ausstrahlung der Serie per einstweiliger Verfügung gerichtlich stoppen zu lassen. In Folge dessen bekam die Gruppe offenbar eine Vielzahl an empörten Zuschriften von Sabrina-Fans, wie "The Satanic Temple" mitteilte. Netflix und Warner Bros dürften offenbar keine Lust an einem langen Streit gehabt haben. Die Sache ist damit aus der Welt geschafft.