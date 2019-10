Neue Bilder von faltbarem Motorola RAZR durchgesickert

13. November

Das Motorola RAZR soll am 13. November offiziell vorgestellt werden. Motorola hat an diesem Tag eine Veranstaltung in Los Angeles angekündigt. Im Pressetext dazu heißt es, die "heiß erwartete Enthüllung einer überarbeiteten Ikone" sei zu erwarten - dass damit die Präsentation des RAZR gemeint ist, scheint für Experten sonnenklar.