Neue iPads, Macbooks, Macs: Was Apple am 30. Oktober vorstellt

Nach der iPhone-Präsentation steht am Dienstag ein weiteres Apple-Event bevor. Wir fassen zusammen, was zu erwarten ist.

Während der Verkauf der neuen iPhone-Modelle mittlerweile angelaufen ist, stellt Apple am 30. Oktober in New York weitere neue Geräte vor. Den bisher durchgesickerten Informationen zufolge wird sich viel um komplett überarbeite iPads, aber auch um Macbooks und den Mac Mini drehen. Einige Details sind dieses Mal allerdings unklar. Etwa, ob auch die kabellosen Kopfhörer AirPods ein Update erhalten und die Ladematte AirPower fürs erste gestorben ist.

iPad Pro mit FaceID

Vieles deutet darauf hin, dass Apple die neuen iPads in den Mittelpunkt der Präsentation stellt. So dürfte das neue iPad Pro sich am Design der aktuellen iPhones orientieren und mit einem fast rahmenlosen Gehäuse auftrumpfen. Der Fingerprint-Homebutton ist damit Geschichte. Entsperrt wird das Gerät künftig mittels FaceID, was auch schon die Beta-Version von iOS 12.1 verraten hat. Die Technologie wird Apple zufolge sowohl im Querformat als auch im Hochformat funktionieren.