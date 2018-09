Neues Nvidia-Tool übertaktet Grafikkarte mit einem Klick

Der Grafikchip-Hersteller Nvidia macht es Nutzern einfacher, aus ihren Grafikkartenchips mehr Leistung herauszuholen. Das neue Tool Nvidia Scanner wird für die aktuelle Serie GeForce RTX 2080 verfügbar sein und erlaubt es, die Karten mit nur einem Klick zu übertakten, wie The Verge berichtet.

Übertakten ist in der Regel ein etwas mühsames Unterfangen, da es langwierige Stabilitätstests und viel Ausprobieren erfordert. Nvidias Scanner soll all das automatisch erledigen. Dabei wird die Taktung des Chips vorsichtig nach oben geschraubt, anschließend wird die neue Einstellung anhand der Spannungswerte überprüft. Abgeschlossen sein soll alles in 20 Minuten.

Nvidia Scanner soll künftig auch für ältere Chip-Generationen verfügbar sein. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit MSI, Gigabyte, Asus und anderen Kartenherstellern, um die Funktion auch für diese Varianten verfügbar zu machen.