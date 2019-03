Nintendo bringt VR-Kit aus Karton für die Switch

Nintendo hat am Mitwoch ein neues Produkt seiner Labo-Linie angekündigt, wie Polygon berichtet. Der Hauptbestandteil des Labo-VR-Kit ist eine mit Linsen versehene Kartonbox, in die eine Nintendo Switch eingeschoben werden kann. Mit dieser VR-Brille wird die portable Spielkonsole zur Virtual-Reality-Maschine. Daneben gibt es optional noch weitere Zubehörteile aus Karton, etwa eine VR-Kamera. Das Kit kann in diversen Ausführungen erstanden werden. Ab dem 12. April will Nintendo sein VR-Zubehör für die Switch verkaufen.