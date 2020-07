Nissan enthüllt 394 PS starkes Elektro-SUV Ariya

Große Displays und Sprachsteuerung

Im Innenraum legten die Designer auf minimalistischen Look, zwei große 12-Zoll-Displays am Armaturenbrett und schlanke Sitze (für mehr Bewegungsfreiheit) Wert. Touch-Bedienflächen auf einem Holz-artigen Paneel am Armaturenbrett liefern dank Vibration haptisches Feedback. Diverse In-Car-Infotainment-Funktionen können mit Sprache gesteuert werden (Alexa).

Fahrassistent

Sieben Außenbord-Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren liefern dem Fahrassistenzsystem ProPILOT 2.0 Daten. Dadurch kann das Auto halbwegs selbstständig über Autobahnen fahren und einparken. Mit dem Autoschlüssel kann man dem Auto außerdem befehlen, selbstständig in enge Parklücken zu schieben, nachdem man selbst ausgestiegen ist. Ob das Auto ähnlich der Tesla Summon-Funktion auch wieder ausparken kann, ist unklar.