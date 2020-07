BMW stellt Elektro-SUV iX3 vor

Laden lässt sich der iX3 dreiphasig mit bis zu 11 kW Wechselstrom. Mit Gleichstrom ist eine Ladeleistung von 150 kW möglich. Das bedeutet: 80 Prozent der Batterie lässt sich in zirka 35 Minuten laden.

Integriert ist zudem die fünfte Generation des eDrive, einem Antrieb, bei dem der Elektromotor, das Getriebe und die Leistungselektronik in einem Gehäuse untergebracht sind. Auch neue digitale Services sind mit an Bord. So sagt einem eine App bei der Routenplanung, welche Ladestopps am günstigsten sind und berechnet die Ankunftszeit entsprechend.