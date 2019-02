Nokia 1 Plus, 3.2 und 4.2: HMD Global zeigt günstige Smartphones

Die günstigste Neuankündigung ist das Nokia 210, ein 35-Euro-Handy mit S30 als Betriebssystem. Die Ausstattung ist simpel: ein 2,4 Zoll großer Bildschirm mit QVGA-Auflösung, eine VGA-Kamera mit LED-Blitz und eine Handvoll vorinstallierter Apps, unter anderem Facebook und Opera Mini.

Marktführer bei klassischen Handys

Handys sind aber nach wie vor eine wichtige Stütze im Geschäft von HMD Global. Das Unternehmen ist im Bereich der sogenannten „Feature Phones“ - klassische Handys - mittlerweile absoluter Marktführer, sowohl beim Umsatz als auch der Zahl der verkauften Geräte. 2019 wolle man laut HMD-Global-Chef Florian Seiche verstärkt in diesen Bereich investieren.

Das Unternehmen habe 2018 seine Nutzerbasis verdreifacht und ist in zahlreichen Märkten, unter anderem Österreich und der Schweiz, mittlerweile in den Top Fünf der größten Smartphone-Marken vertreten. Die Partnerschaft mit Google soll verstärkt werden. Seiche hob hervor, dass Nokia dank der Teilnahme am Android-One-Programm am schnellsten Updates liefere. „Wir sind doppelt so schnell wie die restliche Konkurrenz.“ Noch im ersten Halbjahr 2019 soll das komplette Vorjahres-Portfolio Updates auf Android Pie erhalten.