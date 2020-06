Nokia Lumia 2520 im Test: Eine rutschige Angelegenheit

Eine der größten Stärken von Windows RT ist die Akkulaufzeit. Bei automatischer Helligkeit hat das 2520 gut zehn Stunden durchgehalten. Reduziert man die Helligkeit und nutzt nur WLAN statt 4G, sind bis zu dreizehn Stunden möglich. Ein Vorteil des großen Ladegeräts: Innerhalb einer Stunde wird das 2520 auf 80 Prozent geladen.

Die Qualcomm Snapdragon 800 CPU und 2 GB RAM sorgen meist für verzögerungsfreies Arbeiten und Spielen am 2520. Pinch to Zoom in Here Maps und bei hochauflösenden Fotos funktioniert ebenso problemlos wie bei Websites im Browser. Wobei hier der Internet Explorer immer noch einen Tick länger braucht um die Schriftart nachzuschärfen als Safari am iPad oder Chrome auf einem Android-Tablet.

Lediglich die Aktion nach dem Drücken der Windows Softtouch-Taste ist gelegentlich verzögert. Das 2520 vibriert zwar, was das Drücken der Taste bestätigt, bis zur zuletzt genutzten App oder der Kachel-Ansicht gewechselt wird, können aber mehrere Sekunden vergehen. Im schlimmsten Fall dauerte es von der Kachel-Ansicht zu einem leeren Word-Dokument 22 Sekunden. Allerdings muss man nicht so lange warten: Drückt man nochmals die Windows-Taste, wird meistens gleich gewechselt.

Das Lumia 2520 ist ein ordentlicher Krachmacher. 50 Prozent der maximalen Lautstärke ist bereits sehr laut. Alles darüber ist nur zu empfehlen, wenn man Arbeitskollegen oder Gäste in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Weißglut bringen will. Die Tonqualität nimmt zudem ab 50 Prozent der Gesamtlautstärke deutlich ab.