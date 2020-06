Office 365 jetzt auch für WU-Studenten gratis

Zum Office 365-Paket bekommen die Studierenden, sowie seit kurzem auch alle anderen Nutzer, mit OneDrive einen unlimitierten Cloudspeicher zur Verfügung gestellt. Mit der Office 365-Version lässt sich in Folge on- und offline arbeiten, gesynct wird automatisch dann, wenn gerade eine Internetverbindung zur Verfügung steht. Auch eine Zusammenarbeit mit Kollegen an ein und demselben Dokument ist möglich, wenn das Dokument mit diesen Kollegen geteilt und eine entsprechende Zugangsberechtigung erteilt wurde.

„Bei den Studierenden kommt das bisher sehr gut an“, erklärt Chiara Werner-Tutschku, Vorsitzende der ÖH an der WU Wien. Zudem habe man an der WU ÖH-Mitarbeiter eingeschult, um weniger technik-affinen Kollegen bei Fragen zum Angebot weiterhelfen zu können. Damit würde man dem Status der „modernsten Universität Europas“ gerecht werden, so Werner-Tutschku.

Anders als bei den alten Office-Versionen, die viele Menschen oft auch noch nach ihrer Zeit als aktiv Studierende weiterverwendet haben, geht das mit Office 365 nicht mehr, da es sich dabei um eine „Mietversion“ handelt, also ein zeitlich befristetes Abo-Modell. Studierende, die ihr Studienverhältnis beenden, Office aber nahtlos weiternutzen wollen, können für die „Personal Version“ von Office 365 eine Lizenz ab 69 Euro erwerben, für die „Home“-Version zahlt man 99 Euro, die kann dann allerdings von mehreren Personen im Haushalt genutzt werden.