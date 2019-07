Ohne Fahrer? Rätselraten um "autonomen" Tesla Semi-Lkw

Ein Prototyp des elektrischen Tesla-Lkw wurde auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Kalifornien gesichtet und gefilmt. Das Video, das bereits im Mai aufgenommen wurde, wird seit ein paar Tagen in den sozialen Netzwerken geteilt und zahlreich kommentiert.

Die Diskussion dreht sich darum, ob im Tesla Semi ein Fahrer am Steuer sitzt oder nicht. Auf dem wackeligen Clip ist tatsächlich keine Person in der Fahrerkabine auszumachen. Dass ein elektrischen Tesla-Lkw aber vollständig autonom und ohne Fahrer auf einer öffentlichen Autobahn unterwegs ist, ist schwer vorstellbar. Zumal in Kalifornien nur die Autos der Google-Tochter Waymo ohne Fahrer fahren dürfen.