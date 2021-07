OnePlus 2: Das soll das neue Budget-Smartphone können

Am Dienstag um 4 Uhr soll das Warten zu Ende sein. Dann will das chinesische Start-up OnePlus den Nachfolger des One vorstellen. Mehr als ein Jahr nach dem Debüt des ersten „Flaggschiff-Killers“ will das noch junge Unternehmen beweisen, dass der Erfolg des One kein Zufall war. Dank zahlreicher Leaks weiß man bereits jetzt, was im Rahmen der „Virtual-Reality-Pressekonferenz“ vorgestellt werden wird. Die futurezone fasst zusammen, was vom OnePlus Two zu erwarten ist.