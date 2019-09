OnePlus 7T: Smartphone mit Super-Display präsentiert 

Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Darüber hat OnePlus seine eigene Benutzeroberfläche OxygenOS 10 gelegt. Der Akku hat eine Kapazität von 3800 mAh und kann mit 30 Watt geladen werden. Kabelloses Laden bietet OnePlus nicht an. Der Fingerabdrucksensor befindet sich im Display.

Preis und Verfügbarkeit

Einen Preis für das OnePlus 7T ist noch nicht bekannt. Anzunehmen ist ein Preis von ungefähr 549 Euro. So viel hatte auch das OnePlus 7 zum Marktstart gekostet. OnePlus will die vollständige Preisliste und die Verfügbarkeit des OnePlus 7T beim europäischen Launch am 10. Oktober bekannt geben.