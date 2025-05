OpenAI veröffentlicht KI-Tool Codex

OpenAI veröffentlichte am Freitag eine Vorschau seines neuen KI-Tools namens “ Codex ”. Laut dem Unternehmen ist es in der Lage, mehrere Softwareentwicklungsaufgaben gleichzeitig zu übernehmen.

Besser als o3

“Codex” basiert laut OpenAI auf codex-1. Dabei handelt es sich um eine optimierte Version des Reasoning-Modells OpenAI o3. Der von “Codex” generierte Code sei genauer als jener, der mit o3 erstellt werden würde.

Das liege daran, dass sich das Tool genauer an Anweisungen halte und iterative Tests durchführt, bis ein gutes Ergebnis vorliegt. Der KI-Agent braucht laut dem Unternehmen maximal 30 Minuten, um einfache Features bzw. Code zu schreiben, Fragen zur Codebasis zu beantworten oder Fehler zu beheben.

Um die Sicherheit des Tools zu gewährleisten, laufe das Tool in einer sogenannten “Sandbox”. Das bedeutet, dass es in einer geschützten Umgebung in der Cloud arbeitet. Darüber hinaus dokumentiere “Codex” jeden Schritt. Sollte das Tool unsicher sein, werde man darüber informiert.

Limits für die Nutzung sollen kommen

“Codex” ist bereits für Abonnenten von ChatGPT Pro, Enterprise und Team verfügbar. Demnächst sollen auch ChatGPT Plus- und Edu-Abonnenten Zugang erhalten.

Im Moment wolle man den Nutzern großzügigen Zugang zu dem Tool bieten. In Zukunft, bzw. in den kommenden Wochen, sollen aber Limits für die Nutzung eingeführt werden. Das heißt, man kann “Codex” dann nur mehr begrenzt nutzen. Will man das Tool intensiver nutzen, soll es möglich sein, zusätzliche Credits erwerben zu können.