Oppo stellt neues Spitzengerät mit riesiger Hasselblad-Kamera vor

Das Oppo Find X6 Pro und Find X6 haben alles, was Flaggschiffgeräte im Jahr 2023 haben sollen.

Riesig ist beim Oppo Find X6 Pro auch der Bildsensor, der sich im Inneren der Kamera befindet. Dieser misst einen Zoll und kann daher besonders viel Licht aufnehmen. Das soll in erster Linie bei der Nachtfotografie für klare Bilder sorgen.

Ein-Zoll-Sensor als neuer Standard

Das Design des Kameramoduls der neuen Find-X6-Serie von Oppo sieht dem Look des Vivo X90 Pro, das ab heute in Österreich erhältlich ist, zum Verwechseln ähnlich. Die Vivo-Kamera ist in Zusammenarbeit mit Zeiss entstanden, bei Oppo nahm man sich dafür Hasselblad zur Seite.

Nachdem bereits das Xiaomi 13 Pro (hier im futurezone-Test) und auch das Vivo X90 Pro bei der Kamera auf einen Ein-Zoll-Sensor setzen, ist das Oppo Find X6 Pro nun das dritte Smartphone im Bunde. In der Android-Spitzengeräteklasse dürfte ein solcher Bildsensor somit endgültig zur Standardausstattung gehören.