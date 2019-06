Patent zeigt Kamera für Apple Watch

Seit ihrem Start im Jahr 2015 wurde die Apple Watch laufend um neue Sensoren und Features erweitert. Zuletzt hielt etwa ein EKG-Funktion Einzug auf der Uhr. Ein vom US-Patentamt veröffentlichtes und an Apple erteiltes Patent zeigt nun, wie Apple die Uhr mit einer Kamera versehen könnte.

Die Kamera soll dabei nicht am Gehäuse angebracht werden, sondern am Ende des Uhrbands. Ein im Armband verstecktes optisches Kabel soll dabei das Bildsignal an das Display übertragen, das als Sucher fungiert.