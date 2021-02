Pause für Model-3-Produktion: Tesla hat keine Chips mehr

Tesla hat die Arbeiter im Stammwerk in Fremont darüber informiert, dass die Produktion des Model 3 für 2 Wochen stillgelegt wird. In einem Mail an die Belegschaft heißt es, dass die Produktionslinie zwischen 22. Februar und 7. März pausieren wird. Das berichtet Bloomberg.

Einen offiziellen Grund für die 2-wöchige Pause hat der Elektroautohersteller nicht genannt. Es sei aber davon auszugehen, dass die aktuelle Chip-Knappheit für den zwischenzeitlichen Produktionsstopp verantwortlich ist, heißt es in mehreren Medienberichten.