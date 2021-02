Bastler bauen Tesla Model S in einen Verbrenner um

Einige Bastler haben bereits herkömmliche Autos in ein Elektroauto verwandelt. So wurde beispielsweise ein Oldtimer mit einem Tesla-Akku ausgestattet oder ein Audi S5 mit einem Tesla-Motor in ein E-Auto umgebaut.

Die Bastler und YouTuber von Rich Rebuilds sind die ganze Sache von der anderen Seite her angegangen. Sie haben sich ein Tesla Model S besorgt und versuchen es nun mit einem V8-Motor eines 2010er Chevy Camaro zum Laufen zu bringen.