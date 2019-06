YouTuberin baut aus Model 3 einen Tesla Pick-up-Truck

Wie im aufschlussreichen Video zu sehen ist, das die Entstehung von der Idee über die Planung bis hin zum tatsächlichen Umbau und der Fertigstellung begleitet, kamen Giertz und ihr Team mehrfach an ihre Grenzen. Ihren Aussagen zufolge dauerte der Umbau etwa zwei Wochen. In dieser Zeit wurde die Karosserie teilweise auseinandergenommen und schließlich auch der obere Rahmen hinter den beiden Vordersitzen entfernt - um darauf die Ladefläche sowie eine Hilfskonstruktion zu errichten.

Stabilität als Problem

Mehrmals weist die Bastlerin, die mit kreativen Roboterbauten bekannt wurde, darauf, dass der Umbau des Model 3 zu einem Tesla Pick-up-Truck das mit Abstand größte und aufwändigste Projekt ihres Lebens sei. Den kniffligsten Moment des Umbaus erlebt das Team, als der Rahmen im hinteren Teil des Model 3 durchtrennt wird. Wie befürchtet, trägt dieser nämlich wesentlich zur Stabilität der gesamten Karosserie bei. Das Problem wird durch eingezogene Stützelemente aus der Welt geschafft.

Am Ende des Videos sieht man allerdings, dass sich die Strapazen gelohnt haben. Der Tesla Pick-up-Truck kann sich auch optisch sehen lassen. In einem weiteren Video, das wie ein Werbespot gedreht ist, sieht man zudem, wie das umfunktionierte Elektroauto durch die Gegend - genauer gesagt durch Gras und Staub - brettert. Der Clip schließt mit folgenden Worten: "The new 2019 Truckla - Available nowhere".