Bastler macht aus Tesla Model 3 ein High-Tech-Spionagefahrzeug

Feststellen ob man verfolgt wird

Sobald die Tesla-Kameras eine bereits zuvor aufgenommene Person wiedererkennen bzw. ein Fahrzeug wiederentdeckt wird, erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung am Smartphone. Die Software funktioniert auch, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Auf diese Weise lässt sich etwa auch erkennen, ob man verfolgt wird, oder von jemand anderem ausspioniert wird.

In Österreich ist der so genannte "Surveillance Detection Scout" wegen der geltenden Rechtslage nicht erlaubt. Auch der integrierte Tesla-Überwachungsmodus "Sentry Mode" ist in Österreich verboten.