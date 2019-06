Philips Hue jetzt auch mit Bluetooth-Steuerung

Die smarte Beleuchtung von Philips kommt in einer neuen Generation auf den Markt, bei der die Bedienung ohne Bridge erfolgen kann. Möglich wird das durch Bluetooth, das parallel zum Funkstandard Zigbee in die Lampen integriert wird. Dadurch können Smartphones ohne Umwege direkt mit den Glühbirnen kommunizieren. Notwendig ist nur eine entsprechende App.

Laut dem Unternehmen will man damit einsteigerfreundlicher sein, weil keine Installation bzw. Verkabelung einer Bridge notwendig ist.

Per Bluetooth kann man:

Die Beleuchtung ein- und ausschalten sowie dimmen oder heller stellen

Farben ändern

Voreingestellte Szenen aktivieren oder die Beleuchtung an die Tagesroutine anpassen

Die Beleuchtung flexibel steuern, auch mit mehreren Benutzern gleichzeitig

Die Zigbee-Funktionalitäten werden dadurch nicht eingeschränkt. Die Lampen sind also weiterhin mit den bekannten Bridges kompatibel.

Die neuen Lampen können auch per Bluetooth direkt mit Sprachassistenten kommunizieren, wie der Hersteller erklärt. Demnach können kompatible Amazon Echos (zum Start Amazon Echo Dot 3. Gen., Echo Plus und Echo Show 2. Gen.) direkt die Lampen ohne Bridge ansprechen. Künftig wird das auch mit Google-Home- und Google-Nest-Geräten möglich sein.

Verfügbarkeit und Preis

Philips Hue Bluetooth Produkte sind ab sofort in den USA erhältlich, ab 2. Juli ist Kanada an der Reihe. In Europa werden laut dem Unternehmen ab Herbst 2019 Philips Hue E27- und GU10-Lampen mit zusätzlicher Bluetooth-Funktionalität eingeführt – als Philips Hue White, Philips Hue White Ambiance und Philips Hue White & Color Ambiance. Weitere Produkte des Hue Portfolios sollen dann im Laufe des nächstes Jahres Bluetooth-fähig gemacht werden.

Die Preise bleiben laut Philips im Vergleich zu den Vorgängermodellen ohne Bluetooth gleich: € 19,99 für Philips Hue White, € 29,95 für Philips Hue White Ambiance und € 59,95 für Philips Hue White & Color Ambiance (jeweils UVP).

Entwickelt und hergestellt werden die Lampen vom Unternehmen Signify. Die Firma war früher als Philips Lightning bekannt und entstand aus einer Sparte von Philips. Heute ist Signify eigenständig und börsennotiert.