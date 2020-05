Philips vernetzt Haushaltsgeräte mit Smartphone-Apps

Eine App-Steuerung hat auch Philips neuer Baby-Monitor bekommen. Der Smart Baby Monitor, der 2014 in den Handel kommt, kann via WLAN oder 3G ins Netz gehen und Eltern am Smartphone die Kontrolle über das Kind ermöglichen. Die Integration zweier Funktechnologien soll laut Philips garantieren, dass immer eine Verbindung besteht und man den Kontakt zum Baby nie verliert. Bei Geräuschen schlägt die App Alarm, auch kann aus der Ferne etwa ein Schlaflied abgespielt werden. Schließlich ist es möglich, auch Fotos aus dem Videostream abzuspeichern.

Der Baby-Monitor kann sich über das Netzwerk auch mit Philips vernetzen LED-Beleuchtungskörpern Hue verbinden. So können die Eltern aus der Ferne die Lichtverhältnisse im Kinderzimmer anpassen, etwa um ein sanftere Raumatmosphäre herzustellen. Ein simulierter Sonnenuntergang soll das Baby zum Schlafen animieren während eine ein spezielle Traumbeleuchtung das Zimmer so ausleuchtet, dass der Baby-Monitor ein gutes Bild liefert, dabei den Schlaf des Kindes jedoch nicht stört.