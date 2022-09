Pixel Watch: Neues Video zeigt Details der Google-Smartwatch

Am 6. Oktober ist es so weit: Die erste Google-Smartwatch kommt auf den Markt. Nun enthüllt der US-Konzern erste Design-Details.

Google will mit Apple gleichziehen und heuer seine eigene Smartwatch auf den Markt bringen. Die Pixel Watch wurde erstmals bei der Google I/O im Mai angekündigt. Details zu Funktionen und Design waren aber rar.

Damit ist jetzt Schluss. In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigt Google seine neue Smartwatch im Detail. Das Gehäuse dürfte in den Farben Schwarz, Silber und Gold erhältlich sein. Eine größere Auswahl haben Kund*innen bei den Armbändern. Diese gibt es, dem Video nach zu beurteilen, in Hellgrau, Grau, Schwarz, Hellgrün und Dunkelgrün.

Ansonsten ist die Pixel Watch sehr schlicht gehalten. Das haben bereits vorangegangene Leaks prophezeit. Sie verfügt nur über einen einzigen Knopf und einen besonders schmalen Displayrand.