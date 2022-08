Samsung stellt Galaxy Watch5 für Sportler vor

Die Pro-Variante richtet sich vor allem an Outdoor-Sportler*innen. Neben der großen Batterie hat die Uhr dafür auch ein spezielles, robustes Titangehäuse, die normale Variante hat ein Aluminiumgehäuse. Bei beiden schützt kratzfestes Sapphire Glass den Touchscreen. Sie sind staub-, wasser- und fallresistent. Der Titan-Rahmen der Pro-Variante steht außerdem leicht über, was zusätzlichen Schutz bieten soll und der Uhr einen sportlicheren Look gibt.

Gesundheit und Navigation

Die Pro-Variante hat Features wie "Track Back", was für allem für Menschen sinnvoll ist, die sich schnell verlaufen. Mit der Funktion wird etwa beim Radfahren oder Wandern der Weg per GPS aufgezeichnet. So kann man sich zu seiner Startposition zurückleiten lassen. Zudem kann man eine Route per Vibration und Stimmen-Guide navigieren.