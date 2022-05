Smarte Brille, Pixel und mehr: 7 neue Dinge, die Google gezeigt hat

Die Keynote der Google I/O war heuer überraschend voll mit Hardware- und Software-Neuankündigungen. In 2 Stunden wurden Einblicke in zukünftige KI-Entwicklungen, kleinen und großen Verbesserungen im Google-Ökosystem und eine fast schon Apple-artige Hardware-Offensive gezeigt.

Wir haben die wichtigsten Neuigkeiten für euch zusammengengefasst:

1. Smarte Brille

Es gab viele kleine Überraschungen, aber die Präsentation eines AR-Brillen-Prototyps war ein kleiner Wow-Moment am Ende der Keynote. Die unscheinbare, wenn auch leicht klobige schwarze Brille soll Echtzeitübersetzungen einblenden. Dabei wird die direkte Spracheingabe in "Untertitel für die Welt" umgewandelt. Die Live-Übersetzung steckt bereits in einigen Smartphones, daher ergibt der Schritt durchaus Sinn.

Neben der Übersetzungsfunktion, soll die Brille auch Text transkribieren können. Das soll vor allem höreingeschränkten Menschen helfen. Mehr ist über die Brille nicht bekannt, ein Datum oder ein Erscheinungsdatum hat Google-Chef Sundar Pichai nicht genannt. Das heißt, wir werden wohl noch eine ganze Weile warten müssen. Interessant ist der Ansatz aber allemal.