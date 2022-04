Diese Funktionen bringt das neue Android 13

Google hat erneut an seiner Medienwiedergabe geschraubt. Mit der ersten Beta wurde der Mediaplayer im Drop-Down-Menü bereits um neue Icons und einen Wiedergabefortschritt erweitert. Nun stellt Google diesen statt als eine schnöde gerade Linie als eine Wellenlinie dar. Das ist gar nicht so unpraktisch, wenn man nur wenig nach vorn oder hinten springen möchte. So lässt sich der Fortschrittsbalken feiner navigieren.

Das mit Android 12 prominent eingeführte individuelle Design „ Material You “ wurde um 12 neue Farbthemen erweitert. Die Idee ist, dass sich die Farben am aktuellen Hintergrundbild orientieren, man kann aber auch einfach seine Lieblingsfarben nutzen. Hier gibt es nun nicht mehr nur einfarbige Optionen, sondern angenehme Farbverläufe .

6) Sicherheit

Google hat bereits mit der ersten Beta-Version mehr Sicherheits- und Datenschutzoptionen eingeführt. So kann man etwa Apps nur Zugriff auf ein bestimmtes Foto und nicht pauschal auf die gesamte Galerie geben. Statt alles unter „Medien“ zusammenzufassen, kann man außerdem Berechtigungen für 3 Unterkategorien - Bilder, Videos und Musik - einzeln einstellen. In der neuen Version ist die Option jedoch ausgegraut. Ich gehe davon aus, Google schraubt noch an den Optionen und bringt die Funktion mit dem nächsten Update in ähnlicher Form zurück.

7) Suchleiste

Eine Kleinigkeit, aber doch erwähnenswert: Statt der Pixelsuche wurde in der App-Übersicht wieder die Google-Suchleiste eingefügt.

8) Hinweise auf Gesichtserkennung

Zwar kann man das Gerät noch nicht mit seinem Gesicht entsperren, aber die Funktion versteckt sich zumindest schon im System. Dort findet man nun die Optionen „Gesichtserkennung“ und „Entsperrung per Gesichtserkennung & Fingerabdruck“. Machen kann man damit aber noch nichts, tippt man darauf, wird man nur zu den allgemeinen Sicherheitseinstellungen weitergeleitet. Dass es bereits vorgesehen ist, lässt aber darauf hoffen, dass die Gesichtserkennung in Zukunft wieder zurückkommt.